Внутриполитическая схватка в Турции, «курдский вопрос» и региональный контекст Наряду с коррупцией в городском муниципалитете Стамбула, задержанного мэра Экрема Имамоглу допрашивали на предмет связей с терроризмом.
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