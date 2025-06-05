Nvidia снова стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft

Nvidia вновь заняла первое место по рыночной стоимости, обогнав Microsoft. Во вторник акции Nvidia выросли на 3% и достигли $ 141,40, а её общая капитализация составила $ 3,45 трлн, тогда как у Microsoft — $ 3,44 трлн.
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