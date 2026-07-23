МВД: количество несовершеннолетних преступников в России выросло в два раза

Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Кабардино-Балкария, Северная Осетия — Алания и Пензенская область стали регионами с наиболее заметным ростом числа несовершеннолетних, совершивших преступления в первом полугодии 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии