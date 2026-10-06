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Новости для Фанов

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Как случайная покупка за 400 долларов стала самой дорогой гитарой в истории

Как случайная покупка за 400 долларов стала самой дорогой гитарой в истории

Иногда судьба распоряжается вещами самым неожиданным образом — то, что кажется досадной неудачей, оборачивается началом большой истории.

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