NYP: мать ребенка Маска дала Трампу «совет по расставанию» с миллиардером

Предполагаемая мать ребенка от американского миллиардера Илона Маска, Эшли Сент-Клер, призвала президента США Дональда Трампа обращаться к ней, чтобы достойно выйти из отношений с бизнесменом, пишет New York Post.
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