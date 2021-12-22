Как не уснуть на работе: советы кардиолога

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Если вы не выспались ночью, победить сонливость в рабочее время поможет чашка крепкого кофе, в остальных случаях постоянное чувство усталости и желание вздремнуть могут свидетельствовать о развитии патологий.