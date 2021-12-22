Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Молодец Наталья!Мошенник, похитив...
  • Леонид Ла Рошель
    Пазл складывается, похоже, мля, ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ, что в ближайшее время будет какая-то провокация со стороны Хохлостана. ...США призывает сво...
  • Елена Котенева
    У неЛоха такой затуманенный взгляд, хотя он его и прикрывает рукой..Эксперт назвал пр...

Как не уснуть на работе: советы кардиолога

Как не уснуть на работе: советы кардиолога

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Если вы не выспались ночью, победить сонливость в рабочее время поможет чашка крепкого кофе, в остальных случаях постоянное чувство усталости и желание вздремнуть могут свидетельствовать о развитии патологий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх