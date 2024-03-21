В Барнауле власти подали в суд на шеф-повара из-за рекламы ресторана

От ресторатора требуют убрать с фасада дома рекламные конструкции Власти Барнаула подали судебный иск к известному ресторатору Михаилу Хмелинину из-за рекламных конструкций, размещенных возле входа в здание, где располагается ресторан Onni, пишет "Толк".
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