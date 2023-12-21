За прошедшие сутки в области зарегистрировано семь ДТП с пострадавшими

В Иванове в 07-20 на улице Текстильщиков 45-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Камри», совершила наезд на 10-летнего и 15-летнего мальчиков, переходящих проезжую часть справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом «ПАЗ» (маршрут №2, 15 пассажиров), под управлением 53-летнего мужчины.