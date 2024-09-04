Роман Ротенберг заказал для всей команды СКА кимано

В тренировки армейцев введут элементы борьбы Главный тренер СКА Роман Ротенберг обратился к клубу дзюдо «Турбостроитель», попросив выделить специалиста, который введет в тренировки петербургских хоккеистов элементы борьбы.
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