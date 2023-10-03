Как остановить вирусное наступление

В этом году эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в нашей стране стартовал несколько раньше обычного. По данным главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимира Чуланова, уже в 35 российских городах эпидемические пороги заболеваемости превышены на 20 и более процентов.