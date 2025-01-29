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В Белгороде свидетель драки обокрал одного из ее участников

В Белгороде свидетель драки обокрал одного из ее участников

В Белгороде во время драки обокрали 28-летнего мужчину, сообщает областная полиция. Житель Белгородского района обратился к правоохранителям после того, как из его сумки пропала значительная денежная сумма.

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