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Генерал Бужинский заявил, что Зеленский может остаться без западного оружия

Генерал Бужинский заявил, что Зеленский может остаться без западного оружия

Вашингтон еще до прихода Трампа начал сокращать военную помощь Киеву. Об этом рассказал aif.ru бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

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