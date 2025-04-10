Протоиерей Сергий Коровинский встретился с работниками Госпромнадзора.

7 апреля 2025 года состоялась встреча коллектива Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь с секретарем Бобруйского епархиального управления протоиереем Сергием Коровинским.
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