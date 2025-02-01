iXBT: в России начали продавать видеокарту GeForce RTX 5090 за 500 тысяч рублей

На платформе "Авито" появилось множество объявлений с предзаказами на флагманскую видеокарту Nvidia GeForce RTX 5090 из США с доставкой в течение нескольких недель по цене, в два раза превышающей рекомендованную.
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