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Журнал «Профиль»

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России удалось вернуть с Украины 170 жителей Курской области

Аппарат уполномоченного по правам человека совместно с Минобороны России и другими федеральными ведомствами продолжает работу по возвращению домой жителей Курской области, вывезенных на Украину во время вторжения в приграничные районы украинских войск.

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