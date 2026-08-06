России удалось вернуть с Украины 170 жителей Курской области

Аппарат уполномоченного по правам человека совместно с Минобороны России и другими федеральными ведомствами продолжает работу по возвращению домой жителей Курской области, вывезенных на Украину во время вторжения в приграничные районы украинских войск.
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