Песков заявил, что у России хватает возможностей и экономической поддержки для продолжения СВО

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. В интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможностей Вооруженных сил и экономической поддержки достаточно для достижения целей спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии