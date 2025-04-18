⚡️ Над Крымом уничтожили три украинских беспилотника за ночь Также над Азовским морем силы ПВО сбили 12 вражеских БПЛА, сообщили в Минобороны России.
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⚡️ Над Крымом уничтожили три украинских беспилотника за ночь Также над Азовским морем силы ПВО сбили 12 вражеских БПЛА, сообщили в Минобороны России.