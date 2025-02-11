Два врача частной клиники продавали больничные

В Надыме два врача частной клиники наладили торговлю больничными листами. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в 2023 году медики после достигнутой договоренности с жителем города за денежное вознаграждение изготавливали для него сфальсифицированные листки нетрудоспособности, освобождающие от работы, якобы в связи с имеющимся у него заболеванием.