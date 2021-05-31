Анатомия русофобии

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаАнатомия русофобии Можно было бы дать анализ современного явления, приобретающего все более патологический характер.Вернуться к статье96НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьООолег олейникКак в воду глядел 150 лет назад !TFTatyana FedotovaПодобные были и 150 лет назад. Всегда лучше там, где нас нет. А проблемы то в них самих.Михаил ХохловРусофобия , это один из видов снобизма.Отари ХидирбегишвилиОдной ИЗ причин, почему подобная губительная и кровавая революция произошла именно в России является то, что «ахиллесовой пятой» России всегда являлся глубочайший раскол русского народа на псевдорусскую, предельно европеизированную интеллигенцию и на национально неразвитое, оппозиционно настроенное русское большинство социальных низов. Так называемую русскую интеллигенцию всегда отличали абсолютная личная безответственность, дикая зависть к обитателям коридоров власти и приверженность к западным ценностям ! Именно поэтому она шумно рукоплескала каждой новой политической жертве кровожадных революционеров, называя их борцами за свободуи счастье трудового народа. Именно поэтому Ф.М. Достоевский в свое время заявил: «Наш либерал это прежде всего лакей, который только и смотрит кому бы сапоги вычистить». В этом смысле интеллигенция начала ХХ века ничем не отличалась от представителей таковой в конце столетия. К сожалению, и для этих нравственных уродов русофобия стала одной из форм национального патриотизма!Владимир EвтушенкоПистобол ты фашистского разлива, потому тебе и плюсует откровенная нацистская мразьViktoria Abramovaпроблема трусости и боязниНаталья ИвановаИрина52Ворующая и презирающая народ элита - причина и революций, и русофобии. Русофобия-болезнь, революция - ее лечение хирургическим путем.Владимир Самойленковот тока не пойму, чё все это лайно называют русофобами. фобия - это боязнь. а эти мрази руских не боятся. они руских ненавидят.Комментировать
Свежие комментарии