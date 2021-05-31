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Анатомия русофобии

Анатомия русофобии

Можно было бы дать анализ современного явления, приобретающего все более патологический характер.

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олег олейник
Как в воду глядел 150 лет назад !
Tatyana Fedotova
Подобные были и 150 лет назад. Всегда лучше там, где нас нет. А проблемы то в них самих.
Михаил Хохлов
Русофобия , это один из видов снобизма.
Отари Хидирбегишвили
Одной ИЗ причин, почему подобная губительная и кровавая революция произошла именно в России является то, что «ахиллесовой пятой» России всегда являлся глубочайший раскол русского народа на псевдорусскую, предельно европеизированную интеллигенцию и на национально неразвитое, оппозиционно настроенное русское большинство социальных низов. Так называемую русскую интеллигенцию всегда отличали абсолютная личная безответственность, дикая зависть к обитателям коридоров власти и приверженность к западным ценностям ! Именно поэтому она шумно рукоплескала каждой новой политической жертве кровожадных революционеров, называя их борцами за свободуи счастье трудового народа. Именно поэтому Ф.М. Достоевский в свое время заявил: «Наш либерал это прежде всего лакей, который только и смотрит кому бы сапоги вычистить». В этом смысле интеллигенция начала ХХ века ничем не отличалась от представителей таковой в конце столетия. К сожалению, и для этих нравственных уродов русофобия стала одной из форм национального патриотизма!
Владимир Eвтушенко
Пистобол ты фашистского разлива, потому тебе и плюсует откровенная нацистская мразь
Viktoria Abramova
проблема трусости и боязни
Наталья Иванова
Ирина52
Ворующая и презирающая народ элита - причина и революций, и русофобии. Русофобия-болезнь, революция - ее лечение хирургическим путем.
Владимир Самойленко
вот тока не пойму, чё все это лайно называют русофобами. фобия - это боязнь. а эти мрази руских не боятся. они руских ненавидят.

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