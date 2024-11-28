Экономия на питании больных может обернуться восьмилетним сроком

Уголовная история о враче, бравшей взятки, грозит перерасти в грандиозный скандал Текст, фото: Антонина Кябелева 28 ноября 2024 года в Петрозаводском городском суде начались прения сторон по уголовному делу, возбужденному в отношении врача-диетолога Республиканской больницы имени В.
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