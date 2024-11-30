Дезертирство лишает ВСУ крайне необходимой живой силы и подрывает боевые планы украинского командования в решающий момент войны с Россией, что может поставить Киев в явно невыгодное положение в будущих переговорах о прекращении огня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии