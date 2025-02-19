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Царьград

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Иркутский суд вернётся к делу о бомбоубежище на заводе "Объединённых пивоварен"

Иркутский суд вернётся к делу о бомбоубежище на заводе "Объединённых пивоварен"

Арбитражный суд Иркутской области 31 марта 2025 года продолжит слушание дела о изъятии бомбоубежища у "Объединённых пивоварен", принадлежащих группе "Арнест".

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