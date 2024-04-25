Евгений Малкин поздравил «Металлург» с победой в Кубке Гагарина-2024. Нападающий «Питтсбурга» выступал за магнитогорцев с 2003 по 2006 годы и возвращался в «Металлург» во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13.
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