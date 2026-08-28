МАРЬИНА РОЩА
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МАРЬИНА РОЩА

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С 28 по 30 августа поезда будут ходить по-новому на участке Марьина Роща – Нижегородская

С 12:00 28 августа по 30 августа включительно на МЦД-4 вводятся изменения в движении поездов. На Нижегородском направлении на участке Марьина Роща – Нижегородская поезда в обе стороны будут следовать по пути «на Железнодорожную».

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