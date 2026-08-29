Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Но Кван Чхоль освобожден от должности министра обороны КНДР

Но Кван Чхоль освобожден от должности министра обороны КНДР

Но Кван Чхоль освобожден от должности министра обороны КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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