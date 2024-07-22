Захарова заявила, что РФ не вмешивается в выборы и внутреннюю жизнь США

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Россия не вмешивается ни в выборы, ни во внутреннюю жизнь США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выход президента Штатов Джо Байдена из предвыборной гонки.
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