China's Record Ship Swarm Around Taiwan Sends Decoupling Alarm To Wall Street One of our emerging investment themes (beyond nuclear, AI, and "Powering Up America") is the accelerating US-China decoupling, with a particular focus on companies with robust ex-China supply chains as Beijing increasingly weaponizes exports of strategic materials, including tungsten and germanium.
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