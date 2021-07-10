Конор: «Завтра Порье заплатит за все своей жизнью»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор дал прогноз на третий бой против Дастина Порье. «Через 16 часов этот человек узнает, что если ты неуважительно относишься к доброте другого человека, и воспринимаешь это как слабость, тебе придется за это заплатить.