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Конор: «Завтра Порье заплатит за все своей жизнью»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор дал прогноз на третий бой против Дастина Порье. «Через 16 часов этот человек узнает, что если ты неуважительно относишься к доброте другого человека, и воспринимаешь это как слабость, тебе придется за это заплатить.

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