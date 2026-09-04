Клад из 85 тысяч монет в центре Москвы: что рассказала находка

Купец Аверкий Кириллов не просто торговал солью и держал лавки от Москвы до Архангельска — с 1677 года он думный дьяк, отвечавший за налоги и казну всего Русского царства.
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