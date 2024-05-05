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Советы эндокринолога: ешьте куличи обязательно с яйцами

Советы эндокринолога: ешьте куличи обязательно с яйцами

Как отметила в своем Telegram-канале доктор Зухра  Павлова, углеводный, "сахарный" кулич, съеденный с высокоусвояемым белком яйца, замедлит рост глюкозы в крови и в меньшей степени увеличит запасы жировой ткани, как если это было без яйца.

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