Франция угрожает России конфискацией активов в случае срыва перемирия

Франция вышла с инициативой к европейским партнерам о возможности изъятия замороженных активов Российской Федерации в случае нарушения Москвой режима прекращения огня на территории Украины, если таковой будет установлен.
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