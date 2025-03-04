Политика как он...
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Политика как она есть

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Франция угрожает России конфискацией активов в случае срыва перемирия

Франция угрожает России конфискацией активов в случае срыва перемирия

Франция вышла с инициативой к европейским партнерам о возможности изъятия замороженных активов Российской Федерации в случае нарушения Москвой режима прекращения огня на территории Украины, если таковой будет установлен.

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