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Тренер «Депортиво» Идальго: «То, что делает Обамеянг, абсолютно безумно»

Главный тренер «Депортиво» Антонио Идальго оценил игру нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. В 4 матчах на старте сезона-2026/27 он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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