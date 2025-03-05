Перерасчёт за услуги электроэнергии после корректировки диапазонов жителям Югры проведут до конца марта

Пересчёт за электроэнергию с учетом повышающего коэффициента к диапазонам потребления для применения дифференцированных тарифов жителям Ханты-Мансийского автономного округа проведут до 1 апреля, сообщили в департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры.