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Перерасчёт за услуги электроэнергии после корректировки диапазонов жителям Югры проведут до конца марта

Перерасчёт за услуги электроэнергии после корректировки диапазонов жителям Югры проведут до конца марта

Пересчёт за электроэнергию с учетом повышающего коэффициента к диапазонам потребления для применения дифференцированных тарифов жителям Ханты-Мансийского автономного округа проведут до 1 апреля, сообщили в департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры.

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