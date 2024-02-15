Песков считает, что СВО закончится ещё не скоро

В Кремле заявили, что спецоперация на Украине приобрела форму войны против коллективного Запада.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что СВО может идти дольше планируемого, пока все её задачи не будут выполнены.
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