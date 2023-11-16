На Украину прибыли штурмовые М1150 ABV: подробнее об этих многотонных тяжеловесах

В первую очередь нужно отметить, что, несмотря на непонятное для русскоязычных читателей обозначение «штурмовая машина» или «штурмовая машина прорыва» (ABV – Assault Breacher Vehicle), М1150 по сути является бронированной машиной разминирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии