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В МИД Турции ответили на вопрос о планах контактов с российской делегацией

Окончательных планов о контактах представителей МИД Турции с делегацией России в Стамбуле пока нет. Об этом заявил официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства МИД Турции, сообщает ТАСС.

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