Конференция «Построение систем управления устойчивым развитием территории: взаимодействие стран БРИКС» стартовала 15 мая Редакторская колонкаС 15 мая начала свою работу V Международная научно-практическая конференция «Построение систем управления устойчивым развитием территории: взаимодействие стран БРИКС».
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