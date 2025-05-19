Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 670 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    Отлавливать и эти БПЛА им засунуть сами знаете куда.Российские бойцы ...
  • НС
    странная она. Ведь была в нашем плену, вроде бы как прозревать начала. А вернулась туда к себе - и опять за старое. Н...В зоне СВО ликвид...
  • Mikhail Yakunkin
    Россия должна бороться с теневым флотом ЕС. Этого требуют существующие демократические реалии!Второе предупрежд...

Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Казахстане

Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Казахстане

Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в степи Кызылординской области на юге Казахстана. Спасатели обнаружили воздушное судно спустя восемь часов, информирует пресс-служба МЧС республики в Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх