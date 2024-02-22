Экс-игрок Зыков заявил, что у "Динамо" не состава для борьбы за победу в РПЛ

Бывший капитан московского "Динамо" и экс-бывший защитник сборной СССР Валерий Зыков признался, что не верит в то, что столичный клуб сможет догнать "Краснодар" и петербургский "Зенит", чтобы побороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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