Ученые предлагают согреть Марс

Ученые американских университетов предлагают новый подход к разогреву соседней с Землей планеты путем закачки в атмосферу искусственных частиц — похожих по размеру на коммерчески доступные блестки и сделанных из железа или алюминия — в виде аэрозолей для улавливания выходящего тепла и рассеивания солнечного света в направлении марсианской поверхности.
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