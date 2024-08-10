Ученые предлагают согреть Марс

Ученые американских университетов предлагают новый подход к разогреву соседней с Землей планеты путем закачки в атмосферу искусственных частиц — похожих по размеру на коммерчески доступные блестки и сделанных из железа или алюминия — в виде аэрозолей для улавливания выходящего тепла и рассеивания солнечного света в направлении марсианской поверхности.