Пришло твое время, Валера...

Валера здесь и далее в статье - накопительный водонагреватель емкостью 50 литров, 14 лет, установлен в городской квартире и эксплуатируется около месяца каждый год в периоды отключения горячего водоснабжения.
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