МИД: Москва ответит на попытки Варшавы сбивать российские ракеты над Украиной

Если Польша поддастся авантюрному порыву и попытается перехватить российские ракеты над Украиной, РФ даст конкретный и адекватный ответ, подчеркнул в беседе с РИА Новости директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России Олег Тяпкин.