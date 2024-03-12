Умар – Сэндхагену: «Просто дай знать, где ты находишься»

«Просто дай знать, где ты находишься. Вперед», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов. Ранее Кори Сэндхаген вызвал Нурмагомедова на поединок в международную неделю боев, которая пройдет с 24 по 30 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии