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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умар – Сэндхагену: «Просто дай знать, где ты находишься»

«Просто дай знать, где ты находишься. Вперед», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов. Ранее Кори Сэндхаген вызвал Нурмагомедова на поединок в международную неделю боев, которая пройдет с 24 по 30 июня.

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