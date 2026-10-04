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The Eurasia Daily news agency

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He has already survived three raids: Merz said he would not allow Moscow to intimidate him

He has already survived three raids: Merz said he would not allow Moscow to intimidate him

Friedrich Merz said he would not allow Moscow to intimidate him. The German Chancellor announced this at a joint press conference with the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, in Kiev.

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