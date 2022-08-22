"Усиление будет жесткое": новые подробности по циклону в Приморье - дата

"Усиление будет жесткое": новые подробности по циклону в Приморье - дата

Для приморцев огласили новые подробности по циклону, который пришел в край. Так, в СМС-рассылке от МЧС сказано, что уже во вторник, 23 августа, местных жителей ожидает жесткое усиление ветра и дождей.

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