Шмидт бьет тревогу: «Рассвет» сделает Россию неуязвимой, а Запад бессилен.

Экс-глава Google Эрик Шмидт заявил, что полноценный запуск российской спутниковой группировки «Рассвет» даст ВС России огромное преимущество.
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