ИА Новороссия Коллаж: Царьград Почти три года понадобилось, чтобы жители Украины вдруг начали что-то подозревать.
"Украинцы больше не хотят бить русских": Эксперт рассказал, почему Зеленский срывает мирный процесс
Комментарии
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Балу -
"...бить русских они больше не хотят."?... Они не хотят, чтобы русские их били, а бить русских - этого желания у них не отнять... Не хотели бы воевать - не вели бы себя так с русскими... Они ж в подавляющем большинстве своём и в плен сдаются только потому, что "патроны закончились, командиры бросили, еды нет, воды нет, связи нет", а вовсе не потому, что русские - братья...
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9 час.
А
Александр24
Опять вложить туда триллионы денег на восстановление? Кому? Западноукраинским бандеровцам, которые ещё многие десятилетия будут убивать русских? И держать эти территории только на штыках? Оно нам надо? Нет уж! Пусть с ними поляки, венгры, румыны расхлёбываются - нам со своими бы землями справиться.
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8 час.
Сергей Чекановский
Процесс денацификации и демилитаризации надо довести до конца! А метод один - уничтожение нациков на фронте и в сортире.
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7 час.
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