"Украинцы больше не хотят бить русских": Эксперт рассказал, почему Зеленский срывает мирный процесс

Балу -

"...бить русских они больше не хотят."?... Они не хотят, чтобы русские их били, а бить русских - этого желания у них не отнять... Не хотели бы воевать - не вели бы себя так с русскими... Они ж в подавляющем большинстве своём и в плен сдаются только потому, что "патроны закончились, командиры бросили, еды нет, воды нет, связи нет", а вовсе не потому, что русские - братья...