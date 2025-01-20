"Украинцы больше не хотят бить русских": Эксперт рассказал, почему Зеленский срывает мирный процесс

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Балу -
&quot;...бить русских они больше не хотят.&quot;?... Они не хотят, чтобы русские их били, а бить русских - этого желания у них не отнять... Не хотели бы воевать - не вели бы себя так с русскими... Они ж в подавляющем большинстве своём и в плен сдаются только потому, что &quot;патроны закончились, командиры бросили, еды нет, воды нет, связи нет&quot;, а вовсе не потому, что русские - братья...
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9 час.
А
Александр24
Опять вложить туда триллионы денег на восстановление? Кому? Западноукраинским бандеровцам, которые ещё многие десятилетия будут убивать русских?  И держать эти территории только на штыках? Оно нам надо? Нет уж! Пусть с ними поляки, венгры, румыны расхлёбываются - нам со своими бы землями справиться.
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8 час.
Сергей Чекановский
Процесс денацификации и демилитаризации надо довести до конца! А метод один - уничтожение нациков на фронте и в сортире.
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7 час.

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