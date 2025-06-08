Как очистить лейку душа до скрипа: будет как новая

Во время уборки в ванной комнате легко упустить из виду одну важную деталь — душевую лейку. Однако именно она ежедневно контактирует с водой, а значит, требует регулярной очистки, как и вся остальная сантехника.
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