Самолет был разработан под руководством АС и стал предшественником истребителей серии Як, вынесших на себе основную тяжесть Великой Отечественной войны.
Як-1
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Самолет был разработан под руководством АС и стал предшественником истребителей серии Як, вынесших на себе основную тяжесть Великой Отечественной войны.
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