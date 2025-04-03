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Як-1

Як-1

﻿﻿Самолет был разработан под руководством АС и стал предшественником истребителей серии Як, вынесших на себе основную тяжесть Великой Отечественной войны.

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