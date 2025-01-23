Ежегодно $6 млрд по-прежнему поступают в казну РФ от нефтеторговли при посредничестве Незалежной. По крайней мере, до конца нынешнего десятилетия мы обеспечены многомиллиардными прибылями в результате реализации нефти, идущей транзитом в Европу по украинской территории.